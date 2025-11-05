Publicación: jueves 6 de noviembre de 2025

EFE

Atlas merece clasificar a la Liguillla, lo dice Camilo Vargas

El ídolo rojinegro habló de cara a la última fecha contra Tijuana

El colombiano Camilo Vargas, portero del Atlas, reconoció que los resultados de su equipo pudieron ser mejores, pero aún así merece clasificarse a los cuartos de final del torneo Apertura 2025.

"Hemos quedado a deber; los resultados no son los mejores. Somos responsables de eso porque somos los que tomamos las decisiones dentro del terreno de juego y en ese sentido tenemos que dar lo mejor para poner la institución en lo más alto", señaló.

Los Rojinegros del entrenador argentino Diego Cocca empataron el pasado fin de semana con el campeón Toluca y conservaron las posibilidades de acceder a la liguilla de los ocho mejores del campeonato, lo que, según el sudamericano, merecen.

"Nos lo hemos ganado. Ha sido una temporada difícil con un cambio de técnico y es de resaltar la adaptación del grupo a la idea de juego del nuevo entrenador", dijo en conferencia de prensa.

Vargas, seleccionado colombiano, lamentó que Atlas dependa del desempeño de otros equipos para pelear un lugar en los cuartos de final y aseguró que el plantel es responsable de la irregularidad que han demostrado.

Los Rojinegros ocupan la duodécima posición del campeonato, con la segunda peor defensiva del torneo con 33 goles en contra.

Para colocarse entre los primeros 10 del torneo y pelear la repesca, Atlas necesita derrotar el viernes a los Xolos de Tijuana y esperar una combinación de resultados de varios equipos.

Vargas consideró que Atlas puede aprovechar la mala racha de Xolos que inició fuerte el torneo, pero no ha encontrado la victoria en sus últimos cinco compromisos.

"Saldremos con el deseo y la ilusión de clasificar, el rival ha dejado de sumar pero es fuerte, con una identidad. Lo más importante es lo que nosotros queramos y podamos hacer", declaró.

El arquero habló de su deseo de seguir en el club mexicano al que llegó en 2019 y con el que conquistó los títulos del Apertura 2021 y el Clausura 2022, luego de 70 años de que el club no levantaba una copa.

"Mi deseo es continuar; en todos estos años he tenido una relación abierta con la directiva. Lo más importante será el viernes (el partido con Tijuana) y más adelante esperemos que tiene la institución para mí", concluyó.

¿Qué se juega tu equipo en la última fecha de la Liga MX?

1. Cruz Azul: La defensa del liderato final del Apertura 2025.
2. Toluca: Recuperar el primer lugar, que ostentó hasta la penúltima jornada.
3. América: Cobrar revancha del Toluca y aspirar a quedarse con el liderato.
4. Tigres: Sueña con su primer liderato desde el Clausura 2015.
5. Rayados: Mejorar su posición en la tabla para tener un rival más ‘a modo’ en cuartos.
6. Chivas: Asegurar su sitio entre los 6 primeros que avanzan directo a cuartos de final.
7. Juárez: Si no puede colarse en el top-6, al menos quedar en el play-in A.
8. Pachuca: Posicionarse en el play-in A.
9. Tijuana: ‘Robar’ un lugar en el play-in A, ese que clasifica a cuartos de final con una victoria.
10. Pumas: Aferrarse al último lugar que concede un lugar al play-in B.
11. Santos: Desbancar al 10°y clasificar al play-in de la Liga MX.
12. Atlas: ‘Robar’ un lugar en el play-in y salvar el torneo tras perder el clásico tapatío.
13. Querétaro: Una combinación de resultados que lo mande al play-in.
14. Atlético de San Luis: Una victoria para buscar el milagro del play-in.
15. Necaxa: Una tercera victoria consecutiva que le dé fe al proyecto de Fernando Gago.
16. Mazatlán: Alejarse del último lugar en la tabla de cociente.
17. León: Que la afición despida a James Rodríguez con su primera victoria en 9 partidos.
18. Puebla: Cerrar el torneo al menos con una decena de puntos.

