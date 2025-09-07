¡Otro europeo! Tijuana anuncia el fichaje de Mourad El Ghezouani

EFE

El Elche ha llegado a un acuerdo con los 'Xolos' de Tijuana para el traspaso al club mexicano del delantero español Mourad El Ghezouani, según informó este martes la entidad ilicitana.

El delantero marroquí ha militado en el Elche, con el que ha logrado dos ascensos, durante las últimas seis temporadas, si bien en tres de ellas estuvo cedido al Alcoyano, en dos ocasiones, y al Burgos.

Tijuana sigue reforzándose en las últimas semanas del mercado, pues cabe recordar que hace unos días aunciaron a Kevin Escamilla, capitán del Querétaro.

El 21 es de Mourad El Ghezouani 🔛⚽️#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/rdafR59he0 — Xolos (@Xolos) September 9, 2025

El Elche no ha hecho oficial la cifra del traspaso, pero varios medios cifran la operación en una cantidad próxima al millón y medio de euros.

El pasado curso, el ariete anotó nueve tantos, la mejor cifra de su carrera deportiva.

Tras la salida del delantero, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se queda en su plantilla con André Silva, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir como referentes ofensivos.