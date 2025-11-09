Llegó la peor noticia para Cruz Azul sobre Kevin Mier

Redacción FOX Deportes

Kevin Mier, portero del Cruz Azul, sufrió una fractura de tibia que lo dejará fuera de las canchas por varios meses. El diagnóstico fue confirmado por el cuerpo médico del club tras los estudios realizados el domingo, y de inmediato se informó que el colombiano se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la próxima Copa Intercontinental.

La lesión ocurrió durante el partido ante Pumas, cuando el mediocampista Adalberto Carrasquilla realizó una entrada fuerte al cierre del primer tiempo. Mier cayó al césped con evidentes gestos de dolor y tuvo que ser retirado en camilla, lo que encendió las alarmas tanto en el banquillo como entre los aficionados celestes.

En Cruz Azul la preocupación es mayúscula, pues Mier había sido uno de los pilares del esquema de Nicolás Larcamón, con destacadas actuaciones a lo largo del torneo. Su baja obligará al técnico argentino a recurrir a Andrés Gudiño, quien asumirá la titularidad bajo los tres palos para el cierre del campeonato.

El club analiza además presentar una queja formal por la jugada, al considerar que la falta de Carrasquilla debió sancionarse con tarjeta roja. Mientras tanto, Mier iniciará su proceso de rehabilitación en las próximas semanas, con un tiempo de recuperación estimado en cuatro a seis meses, dependiendo de su evolución.