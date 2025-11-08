Pumas lo necesitaba, lo consiguió y se 'coló' al Play-in

Redacción FOX Deportes

Pumas rugió en Puebla y venció 3-2 a Cruz Azul en la última jornada del Apertura 2025, en un duelo de alto voltaje disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

La escuadra universitaria vino de atrás y selló una voltereta que los metió al Play-In, dejando a La Máquina sin la posibilidad de escalar en la tabla. El cierre fue frenético, con el público dividido entre la sorpresa y la emoción.

Cruz Azul tomó ventaja con goles de Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda, dominando buena parte del encuentro.

Sin embargo, Pumas reaccionó con carácter: primero descontó con un tanto de Leo Suárez y luego encontró el empate gracias a Álvaro Angulo al 79’, que definió con calma dentro del área. El impulso anímico fue total, y el equipo capitalino no soltó el acelerador.

Al 85’, Alan Medina completó la remontada con un disparo cruzado que dejó sin reacción al arquero celeste y desató la euforia en la banca universitaria.

Pumas resistió los embates finales y selló una victoria clave que confirma su repunte en el cierre del torneo. El marcador final 3-2 fue justo reflejo de su ambición y respuesta anímica.

Con este resultado, Pumas aseguró su lugar en el Play-In, donde enfrentará a Querétaro, mientras que el otro duelo será entre Pachuca y Tijuana.

En la Liguilla, los emparejamientos confirmados son América vs Guadalajara, Tigres vs Monterrey, Toluca ante el ganador del primer Play-In y Cruz Azul frente al del segundo.