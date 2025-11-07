Cruz Azul, por el primer lugar; Pumas, muy feliz si consigue el 10°

Enrique Gómez

El liderato de Cruz Azul significará la eliminación de Pumas y sí así sucediera, entonces el Estadio Olímpico Universitario sí que tendría Liguilla, pero no por parte del equipo dueño, sino del que renta.

Para este encuentro que se jugará en Puebla (porque es inaceptable que Universidad pueda ser visitante administrativo en su propio estadio), La Máquina está a un triunfo de amarrar el liderato del Apertura 2025 y así dejar sin oportunidad al América y al Toluca, que juegan entre sí mismos para esta Jornada 17.

En cambio, Universidad necesita ganar para amarrar su pase al play-in y evitar el fracaso de la eliminación en la fase regular del Apertura 2025, pues, si empata o pierde, se pondrá merced de Santos, Atlas y el resto de los aspirantes.

Así llegan ambos equipos para este duelo entre clubes capitalinos disputado en Puebla: