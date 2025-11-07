Enrique Gómez
Toluca y América definirán al principal candidato al título
Así llegan ambos equipos a esta final adelantada (y atrasada) de la Liga MX
Nada mejor que tener a los dos equipos más fuertes del futbol mexicano justo para cerrar la primera fase del Apertura 2025: Toluca y América definirán quién es mejor candidato al título de campeón después de las 17 fechas del torneo de liga.
Los ‘Diablos Rojos’, campeones reinantes de la Liga MX tras haber vencido justamente al América en la pasada final, buscarán recuperar el liderato que perdieron apenas en la fecha pasada; mientras que el club azulcrema, por mucho la plantilla más cara de México, también le apunta al liderato del certamen.
Así llegan ambos contendientes de élite a esta final adelantada (y atrasada) del futbol mexicano:
