Aunque sea decorativo, América quiere el primer lugar del Apertura 2025

Redacción FOX Deportes

Más allá de que en el futbol mexicano el primer lugar del torneo sea más bien decorativo, el técnico André Jardine anhela que el América quede en la cima.

Como se pronosticaba, las Águilas y el Toluca sostendrán un duelo directo por el liderato de la Liga MX o cuando menos, por el segundo lugar de la clasificación final del Apertura 2025, toda vez que Cruz Azul lleva ventaja luego de 16 fechas completas en el certamen.

"Estamos tranquilos por ya estar seguros de que vamos a clasificar al menos en cuarto lugar, pero con mucha ilusión y motivación porque también tenemos la posibilidad de acabar primeros si sacamos un buen resultado ante Toluca, algo que sabemos no será sencillo", concluyó Jardine.

El brasileño también destacó el crecimiento que ha tenido el uruguayo Brian Rodríguez, el cual lo ha llevado ser más constante con su selección y que lo tiene como el máximo goleador de las Águilas (siete tantos) en este Apertura 2025.

"Brian madura cada semestre. Yo lo veo muy maduro en todos los aspectos de su vida. Sabe que lo que haga en este equipo va a marcar su carrera incluso con su selección", señaló el técnico, quien se dijo orgulloso por haber colaborado en la evolución del 'Rayito', quien recién renovó su contrato con las Águilas y se perfila para jugar el Mundial de 2026.

"Desde que llegué al América le di a Brian una atención importante porque me pareció que podía ser trascendental para el equipo. Creo que no tenía una relevancia tan fuerte cuando llegué, yo intenté ayudarlo a complementarlo como jugador; hoy podemos verlo cerca de su mejor versión lo que puede traerle un gran futuro", manifestó el estratega, quien anhora espera que el extremo de 25 años marque la diferencia con el club azulcrema.

"Hoy lo vemos cada vez mejor. Ha pasado un tiempo sin lesiones y eso le ha favorecido para el nivel que muestra. Me siento muy contento por su evolución. Claro que espero que marque diferencia en momentos decisivos como lo ha hecho hasta ahora", dijo el estratega de cara al duelo por la Jornada 17, el último antes de la Fecha FIFA y de cara a la Liguilla.