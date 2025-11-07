Con 5 americanistas y 6 europeos, México enfrentará a Uruguay y Paraguay

Enrique Gómez

Con cinco elementos del América, seis europeos y varios ausentes por lesión es como la Selección Mexicana jugará contra Uruguay y Paraguay en la última Fecha FIFA de ese 2025 premundialista.

Pero no todo es tan malo, pues Armando González recibió su primer llamado al equipo mayor y aunque parezca algo tarde para encontrar un jugador que pueda aumentar el nivel del Tri, lo cierto es que el actual campeón de goleo es una de las máximas esperanzas para cambiar el presente del equipo, claro, junto a Gilberto Mora, futbolista de 17 años que alcanzó a recuperarse y fue citado por Javier Aguirre.

Aquí la lista de 26 convocados para los partidos contra Uruguay y Paraguay, los cuales se disputarán el 15 y el 18 de noviembre en Torreón (México) y en San Antonio (Estados Unidos), respectivamente:

Porteros:

· Ángel Malagón, América

· Raúl Rangel, Chivas

· Carlos Acevedo, Santos

¡Listos para nuevos retos! 🇲🇽



Aquí la convocatoria oficial de Javier Aguirre para los partidos contra Uruguay y Paraguay.



Incondicionales, los esperamos en Torreón y San Antonio. 🏟️#PorMéxicoTodo 👊

*Publicidad para México* pic.twitter.com/kq3FrkObYV — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 7, 2025

Defensas:

· Kevin Álvarez, América

· Israel Reyes, América

· César Montes, Lokomotiv (Rusia)

· Edson Álvarez, Fenerbahce (Turquía)

· Johan Vásquez, Genoa (Italia)

· Jesús Orozco, Cruz Azul

· Jesús Gallardo, Toluca

· Mateo Chávez, AZ Alkmaar (Países Bajos)

Mediocampistas:

· Fidel Ambriz, Rayados

· Erik Lira, Cruz Azul

· Gilberto Mora, Tijuana

· Erick Sánchez, América

· Orbelín Pineda, AEK Atenas (Grecia)

· Obed Vargas, Seattle Sounders (Estados Unidos)

· Marcel Ruiz, Toluca

Delanteros:

· Alexis Gutiérrez, América

· Roberto Alvarado, Chivas

· Diego Lainez, Tigres

· Jorge Ruvalcaba, Pumas

· Hirving Lozano, San Diego FC (Estados Unidos)

· Raúl Jiménez, Fulham (Inglaterra)

· Germán Berterame, Rayados

· Armando González, Chivas

Olvídense de Santiago Giménez en el Milan, al menos por un tiempo El mexicano admitió que jugó varios partidos lesionado y ahora debe de parar

En la lista de jugadores ausentes por lesión encandila el nombre del delantero del Milan Santiago Giménez, así como el de Julián Quiñones, quien tuvo que truncar su gran momento con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Además, se resentirá la baja de César Huerta, extremo del Anderlecht. Tres atacantes que militan en el extranjero y que no podrán apoyar al Tri contra estas selecciones sudamericanas.

¿Aprovecharán la oportunidad ‘Hormiga’ González y Obed Vargas? Ambos jugadores jóvenes no estaban entre las prioridades de Javier Aguirre, pero en una selección con tantas dudas a siete meses de la Copa del Mundo, todos los jugadores que despunten son bienvenidos.