James Rodríguez todavía brillaría en La Liga

Oscar Sandoval

James Rodríguez busca un nuevo destino para continuar su carrera luego de terminar contrato con León, se convertirá en agente libre y su objetivo es tener continuidad para llegar a buen nivel a la próxima Copa del Mundo, a sus 34 años sigue demostrando su calidad y con estadísticas suficientes para jugar en La Liga.

🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he’s available as free agent again for 2026.



Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia. pic.twitter.com/ANkq0FT8wV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025

James es el motor de la Selección Colombiana y el próximo verano disputará su tercer Mundial, es evidente que a nivel físico no es el mismo y su etapa en el Rayo Vallecano exhibió su baja de rendimiento al disputar únicamente siete partidos en todas las competencias.

Entonces apareció León en donde el mediocampista tuvo destellos, sin embargo, es hora de pensar en su futuro y Comparisonator le abre las puertas del futbol español para una tercera aventura.

Los números colocan al ‘10’ entre los mejores mediocampistas de La Liga en cuanto a pases se refiere, promediando 43.2 pases con éxito por partido superado por Pablo Fornals quien registra 45.67 y ocuparía el primer lugar en pases largos exitosos con 4.8 por cada 90 minutos. También lideraría en pases clave con dos por compromiso, dejando por detrás a Fermín López (1.25) y Raphinha (1).

Las estadísticas comprueban que James podría ser un refuerzo importante para algún club del futbol español en el próximo mercado invernal.