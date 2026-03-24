Joan García: “Iker Casillas y Víctor Valdés son mis referentes”

EFE

Joan García, portero del Barcelona que se ha convertido en la gran novedad de la convocatoria de Luis de la Fuente para los amistosos que España jugará en marzo, apuntó a Iker Casillas y Víctor Valdés como sus primeros referentes en la 'Roja'.

"Me gusta ser un portero valiente e intentar ayudar en todo lo que pueda al equipo", se definió Joan García con los medios de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), a los que, pese a reconocer que nunca tuvo un referente claro en la portería, aprendió mucho fijándose en Casillas y Valdés.

"Cuando vas creciendo vas viendo todos los porteros y con la selección, cuando estaba Casillas y Víctor Valdés, después ya cuando crecí un poco más con (David) De Gea, me gustaba verlos y me fijaba en todos para intentar aprender".

De los porteros internacionales con los que luchará por un puesto en el Mundial 2026, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, resaltó cualidades que le gustan.

"De Unai me gusta mucho la calma que transmite y la tranquilidad en el juego. Yo creo que para un portero es importante transmitir calma y seguridad al equipo".

"De Raya me gusta mucho lo activo que es en todas las facetas del juego, que es un portero valiente y eso me gusta. De los que intentan ayudar en todo lo que puedan, ya sea el juego de pies, saliendo, en portería es rapidísimo también. Y de Remiro me gusta mucho el juego de pies que tiene y los reflejos. Es un gato en portería. Es muy rápido".

En lo personal, tras brillar en el Espanyol y comenzar a sonar su nombre con fuerza la pasada temporada, ha logrado la llamada de Luis de la Fuente a raíz de su salto al Barcelona en la campaña actual.

"Tenía muchísimas ganas de tener la oportunidad de que me convocaran. Ha llegado ahora en esta convocatoria y la verdad que estoy con muchas ganas. Estaba en el gimnasio trabajando porque teníamos entrenamiento y un fisio se acercó con el móvil y me enseñó que estaba convocado y me dio un abrazo".

Para Joan su gran referencia fue su hermano mayor que, confesó, le inspiró.

"Él jugaba de portero y yo le iba a ver cada fin de semana. Un día decidí que quería ser como él, empezar en la portería y, a partir de ahí, creo que fue una buena decisión".

Ahora, su sueño es debutar con la absoluta, tras haber jugado en las categorías inferiores de la selección, y ganarse una plaza para el Mundial 2026.

"Siempre que te convoquen en año de Mundial, supongo que estas más cerca de ir, pero al final voy a seguir igual que estos años, trabajando día a día, intentando mejorar y después esperar en verano a la oportunidad de ir y la suerte de que me convoquen sería un sueño para mí".