La Selección Española encontró rivales después del problema con la ‘Finalissima’

Oscar Sandoval

La cancelación de la ‘Finalissima’ obligó a la Selección Española a buscar nuevos rivales para la próxima Fecha FIFA que será la última prueba que tendrá Luis de la Fuente antes de la Copa del Mundo y a pesar del poco tiempo consiguió cerrar dos partidos de preparación.

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➡️ El próximo 𝟮𝟳 𝗱𝗲 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼, España visitará La Cerámica para enfrentarse a Serbia en un encuentro amistoso.



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Los planes de España saltaron por los aires después de la cancelación de la ‘Finalissima’ y la Real Federación Española de Futbol tuvo que levantar el teléfono para llamar a diferentes federaciones con el objetivo de encontrar dos selecciones con disponibilidad para el 27 y 31 de marzo.

Serbia fue el primero en aceptar la invitación de la RFEF y viajará rumbo a Castellón para jugar el 27 de marzo en el campo de Villarreal, un equipo que también quedó entre la espada y la pared por la suspensión de la actividad en Catar tras el conflicto en Medio Oriente.

El diario Marca asegura que Egipto será el segundo rival de la ‘Furia Roja’ y que la federación africana realiza los preparativos para viajar a territorio español, el duelo estaba programado para el 30 de marzo, pero finalmente se disputará el 31.