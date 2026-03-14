La ‘Finalissima’ quedó oficialmente cancelada

Oscar Sandoval

La UEFA confirmó este domingo la cancelación de la ‘Finalissima’ entre España y Argentina luego de no encontrar un acuerdo entre las dos federaciones sobre la fecha y sede del partido que estaba programado para disputarse el próximo 27 de marzo de Catar.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

El conflicto bélico que afecta a Medio Oriente terminó por pesar a la hora de organizar el partido entre la selección campeona de Europa y la de América, desde la UEFA se propusieron varias alternativas, pero el organismo aseguró que todas fueron “inaceptables" para la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

El Santiago Bernabéu con una distribución del 50% de afición para cada selección y una ‘Finalissima’ a doble partido fueron rechazadas por la AFA que propuso como fecha el 31 de marzo, sin embargo, es “una fecha que resultó inviable” por los compromisos de la Selección Española.

La UEFA lamentó que el partido no se pudiera disputar en Catar que es "un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia".