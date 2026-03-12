Publicación: jueves 12 de marzo de 2026

La Finalissima en el Estadio Monumental, eso quiere Argentina

El presidente de la AFA, en contra de que el duelo ante España se juegue en el Bernabéu

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó su rechazo a la posibilidad de que la Finalissima se dispute en el Santiago Bernabéu y dijo: "España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental".

Las declaraciones de Tapia sobre la posibilidad de disputar el encuentro en Buenos Aires se producen después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones de España y Argentina, como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el 27 de marzo, tras las dudas suscitadas por la guerra en Oriente medio para la celebración del partido en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa, minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó a la salida de los Tribunales.

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el partido, según informaron a EFE fuentes del club blanco, tras los interrogantes surgidos en torno al encuentro tras el inicio del actual conflicto en Oriente Medio.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Con Lágrimas, banderas y aplausos, el Monumental despidió a Marcelo Gallardo

La jornada comenzó con el Estadio Monumental completamente lleno, una tarde cargada de emoción para despedir al técnico más ganador de la historia reciente del club.
Antes del partido contra Banfield, la numerosa hinchada desplegó mantas y banderas con mensajes de agradecimiento y amor eterno por Gallardo.
La afición entonó el cántico “Gallardo es de River, de River no se va”, que resonó en pasillos y tribunas del Monumental.
Un grupo de seguidores se reunió cerca del anillo principal para saludar al entrenador y corear su nombre antes del inicio del duelo.
El ambiente previo estuvo marcado por emoción y algunas lágrimas de aficionados que agradecían todo lo vivido con el 'Muñeco'.
Gallardo cedió a la multitud, se acercó a los hinchas, firmó autógrafos y aceptó fotos en un gesto que simbolizó su vínculo con la gente
A pesar de haber pedido que no se organizara un homenaje formal ni entrega de placa, el único homenaje real vino desde las gradas de los socios y simpatizantes
En todo el estadio la afición desplegó cánticos en su honor mientras él saludaba y correspondía el cariño de la tribuna
Muchas mantas reflejaban palabras de cariño y de “gracias por tanto”, resaltando sus años de dedicación al club.
La despedida, más allá del resultado deportivo, se vivió como una celebración emotiva del camino que marcó el técnico con su estilo y pasión, con una afición plenamente entregada.
La ovación fue tan fuerte que Gallardo, visiblemente emocionado, juntó las palmas por encima de su cabeza como señal de agradecimiento

