La Finalissima en el Estadio Monumental, eso quiere Argentina

EFE

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó su rechazo a la posibilidad de que la Finalissima se dispute en el Santiago Bernabéu y dijo: "España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental".

Las declaraciones de Tapia sobre la posibilidad de disputar el encuentro en Buenos Aires se producen después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para acoger el duelo entre las selecciones de España y Argentina, como últimas campeonas de la Eurocopa y la Copa América, respectivamente, el 27 de marzo, tras las dudas suscitadas por la guerra en Oriente medio para la celebración del partido en su sede original, el estadio de Lusail en Catar.

Tapia se expresó en declaraciones a la prensa, minutos después de comparecer ante la Justicia argentina por una causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

"Cumplimos con lo que quería el juez, por lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", afirmó a la salida de los Tribunales.

El Real Madrid ha mostrado su disposición absoluta a acoger el partido, según informaron a EFE fuentes del club blanco, tras los interrogantes surgidos en torno al encuentro tras el inicio del actual conflicto en Oriente Medio.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.