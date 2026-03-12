¿Lionel Messi y Argentina en el nuevo Santiago Bernabéu?

Héctor Cantú

El estadio Santiago Bernabéu ha levantado la mano para recibir el partido entre las selecciones de Argentina y España correspondiente a la Finalissima 2026.

Ante la imposibilidad de que este encuentro se juegue en Catar, como estaba estipulado desde un inicio debido a los conflictos bélicos, la UEFA y la CONMEBOL trabajan a marchas forzadas para encontrar la mejor sede para este encuentro.

El Real Madrid ha dado su visto bueno para que sea en su estadio, el nuevo Santiago Bernabéu, donde se juegue este partido de dimensiones históricas, sin embargo, la AFA (Asociación de Futbol Argentino) se ha mostrado inconforme ante esta posiblbidad al considerar que la Albiceleste jugaría en desventaja.

La realidad es que hay pocas opciones más abiertas para este encuentro que, en caso de jugarse en la casa del Real Madrid, marcaría el regreso de Lionel Messi al césped del remozado estadio donde vivió tantas tardes de gloria y otras más aciagas vistiendo la camiseta del Barcelona.

Ante esta situación, hay dos opciones más abiertas para arropar este cotejo. Roma y Lisboa se perfilan como otros estadios viables a la espera de la decisión final entre la UEFA y la CONMEBOL.