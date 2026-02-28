Redacción FOX Deportes
Catar frena todo el futbol y la 'Finalissima' podría cambiar de sede
La Federación Catarí de Futbol suspendió todos los partidos hasta nuevo aviso
La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.
España y Argentina tenían previsto disputar el partido entre el campeón del continente americano y monarca de Europa, denominado la Finalissima, el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail y el duelo podría cambiar de sede.
La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.
Asimismo, informó de que la nueva fecha de reinicio será anunciada a través de los canales oficiales federativos.
