Catar frena todo el futbol y la 'Finalissima' podría cambiar de sede

Redacción FOX Deportes

La Federación de Fútbol de Catar anunció este domingo que suspende todas las competiciones en su territorio, debido a la inestabilidad en la región tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán de este fin de semana.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

España y Argentina tenían previsto disputar el partido entre el campeón del continente americano y monarca de Europa, denominado la Finalissima, el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail y el duelo podría cambiar de sede.

La Federación de Fútbol de Catar señaló en la red social X que pospone todos los torneos, competiciones y partidos desde este domingo hasta nuevo anuncio.

Asimismo, informó de que la nueva fecha de reinicio será anunciada a través de los canales oficiales federativos.