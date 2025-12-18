Habrá duelo entre Leo Messi y Lamine Yamal en la 'Finalissima'

Héctor Cantú

Los campeones de la UEFA y la Conmebol ya tienen fecha para enfrentarse en la edición 2026 de la ‘Finalissima’, partido que también servirá de preparación para las selecciones que estarán en el próximo mundial.

Así, el enfrentamiento entre Lamine Yamal y Lionel Messi prácticamente está garantizado pues el choque será entre Argentina, campeón reinante de Sudamérica y España, actual monarca de la UEFA.

El ansiado partido, que estaba en vilo por lo complicado del calendario del año próximo, considerando que se jugará el Mundial, se llevará a cabo en Doha, Catar el 27 de marzo.

Han sido los propios organismos, sumando a la Real Federación Española de Futbol y la Asociación de Futbol de Argentina, quienes han confirmado este partido que enfrentará a dos candidatos serios para levantar la Copa del Mundo.

Con 18 años, Lamine Yamal ya es de los mejor pagados del mundo

Esta será la cuarta ocasión que se celebre un partido entre ambos campeones. Antes, denominada Copa Intercontinental de Selecciones, tuvo a Francia (1985) y Argentina (1993) como campeones.

Ahora bajo el nombre de ‘Finalissima’ Argentina buscará su segundo título consecutivo luego de haber derrotado a Italia 3-0 en la edición 2022 disputada en Londres.