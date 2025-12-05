¿Contra quién jugarán Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

Karla Villegas Gama

El mítico sexto mundial de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo está ‘a la vuelta de la esquina’ y ya saben contra quién se medirán.

Argentina es cabeza de serie del Grupo J y abrirá la Copa del Mundo de 2026 el 16 de junio contra Argelia; después se verá las caras con Austria, el 22 del mismo mes, y cerrará contra Jordania el 27.

¿Contra quién jugaría Messi en fase de eliminación directa?

Si clasifica en primer sitio, irá con el segundo lugar del sector H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay).

Si pasa como segundo, entonces irán con el ganador del H.

En cambio, si resulta ser uno de los mejores terceros, podría ir contra el ganador de los siguientes grupos:

B: Canadá, ganador del repechaje UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia), Catar y Suiza

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del repechaje UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

K: Portugal, ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y Congo) Uzbekistán y Colombia

Por su parte, Portugal es cabeza de serie del Grupo K. Su primer duelo será ante el vencedor del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y Congo), el 17 de junio; posteriormente se medirá con Uzbekistán, el 23, y cerrará la fase contra Colombia el 27.

¿Contra quién jugaría Cristiano en fase de eliminación directa?

Si avanza como líder de su sector, tendrá que enfrentar al tercer lugar de uno de los siguientes grupos:

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del repechaje UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

I: Francia, Senegal, ganador del repechaje intercontinental 2 (Bolivia, Surinam e Irak) y Noruega

J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Pero si pasa como segundo lugar, entonces se verá las caras con el segundo sitio del Grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).

Si va como tercero del sector, jugaría contra el ganador del L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).

¿En algún momento se verán las caras?

Sí, las opciones son las siguientes:

Si, en cuartos de final, si ambos ganan su sector, superan los dieciseisavos de final uy luego los octavos.

Si, en octavos, si ambos terminan en segundo sitio de su grupo y superan los dieciseisavos de final

El mismo escenario se repite si Portugal avanza en segundo lugar y Argentina en tercero (dependiendo su posición entre los mejores terceros sitios).

También en octavos, si Portugal es líder de sector y supera los dieciseisavos, y si Argentina llega como tercero y supera al ganador del Grupo B (Canadá, ganador del repechaje UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia), Catar y Suiza).

Sí, en dieciseisavos, si Portugal gana su grupo y Argentina accede como tercero (dependiendo su posición entre los mejores terceros sitios).