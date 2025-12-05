El primer Mundial de 48 selecciones ya tiene grupos

Karla Villegas Gama

Se acabó la espera, la FIFA realizó el sorteo de la Copa del Mundo de 2026 y las 48 selecciones clasificadas ya saben cuáles serán sus grupos.

En el bombo 1 se colocó a los tres anfitriones, así como a las nueve selecciones más fuertes del ranking de la FIFA. En los tres subsecuentes se acomodaron el resto de los países, también siguiendo su posición en la clasificación mundial.

Los equipos que participarán en los repechajes fueron situados ene le bombo 4.

Como cada sorteo, la única confederación que puede tener dos representantes por grupo es la UEFA, dado que aporta 16 equipos en el certamen.

¿Cómo quedaron los grupos?

A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador del repechaje UEFA D (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa y República de Irlanda)

B: Canadá, ganador del repechaje UEFA A (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia), Catar y Suiza

C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del repechaje UEFA C (Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo).

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

F: Países Bajos, Japón, ganador del repechaje UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia y Albania) y Túnez

G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

I: Francia, Senegal, ganador del repechaje intercontinental 2 (Bolivia, Surinam e Irak) y Noruega

J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

K: Portugal, ganador del repechaje intercontinental 1 (Nueva Caledonia, Jamaica y Congo) Uzbekistán y Colombia

L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá