¿Cómo se jugará el playoff intercontinental para el Mundial?

Redacción FOX Deportes

Quedaron definidos los playoffs intercontinentales para la Copa del Mundo de 2026, que se jugarán en marzo en el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco y el Estadio BBVA, de Monterrey, Nuevo León.

La repesca se jugará en dos rutas, cada una con semifinal y final. Los dos ganadores se harán con el ansiado pase. Las selecciones participantes obtuvieron su lugar en el repechaje mediante los torneos clasificatorias de cada confederación.

Bolivia fue séptimo de la CONMEBOL; Congo ganó la segunda ronda de la CAF; Iraq se impuso en la quinta ronda de la AFC; Jamaica y Surinam fueron los dos mejores segundos lugares de la CONCACAF, y Nueva Caledonia fue segundo de la tercera ronda de la OFC.

Los enfrentamientos son:

Nueva Caledonia vs Jamaica; el ganador se medirá a Congo

Bolivia vs Surinam; el vencedor enfrentará a Iraq