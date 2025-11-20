Publicación: jueves 20 de noviembre de 2025

Redacción FOX Deportes

¿Cómo se jugará el playoff intercontinental para el Mundial?

Seis naciones buscan uno de los dos boletos disponibles.

Quedaron definidos los playoffs intercontinentales para la Copa del Mundo de 2026, que se jugarán en marzo en el Estadio Akron, de Guadalajara, Jalisco y el Estadio BBVA, de Monterrey, Nuevo León.

La repesca se jugará en dos rutas, cada una con semifinal y final. Los dos ganadores se harán con el ansiado pase. Las selecciones participantes obtuvieron su lugar en el repechaje mediante los torneos clasificatorias de cada confederación.

Bolivia fue séptimo de la CONMEBOL; Congo ganó la segunda ronda de la CAF; Iraq se impuso en la quinta ronda de la AFC; Jamaica y Surinam fueron los dos mejores segundos lugares de la CONCACAF, y Nueva Caledonia fue segundo de la tercera ronda de la OFC.

Los enfrentamientos son:

  • Nueva Caledonia vs Jamaica; el ganador se medirá a Congo
  • Bolivia vs Surinam; el vencedor enfrentará a Iraq

22 jerseys de ensueño de cara al Mundial de 2026

Adidas presentó la colección de camisetas de local considerando la identidad visual y las tradiciones históricas de cada nación.
