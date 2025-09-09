Argentina arrasa en CONMEBOL, pese a la derrota contra Ecuador

Enrique Gómez

Con Argentina arrasando a pesar de que perdió su último partido, Brasil cayendo hasta el quinto puesto y Bolivia arrebatando el repechaje a Venezuela, finalizó la eliminatoria de Sudamérica al Mundial 2026.

Ecuador cristalizó la gran sorpresa del clasificatorio al culminar en segundo lugar de la tabla, totalmente merecido, después de haber vencido 1-0 a Argentina (líder por un muy amplio margen) con gol de penal de Enner Valencia en la compensación del primer tiempo. De hecho, el equipo que dirige Sebastián Beccacece terminó perdiendo menos partidos que la ‘Albiceleste’: dos caídas contra cuatro.

La extrañeza la protagonizó Brasil, que inició la jornada como tercer lugar del torneo y cayó hasta el quinto lugar. Definitivamente se esperaba más de la selección pentacampeona del mundo, sobre todo con la llegada de Carlo Ancelotti, pero quedó un puesto por encima del último que avanza directo.

Clasificados:

1. Argentina, 38 puntos

2. Ecuador, 29 (tres menos por sanción)

3. Colombia, 28

4. Uruguay, 28

5. Brasil, 28

6. Paraguay, 28

Repechaje:

7. Bolivia, 20

Eliminados:

8. Venezuela, 18

9. Perú, 12

10. Chile, 11 puntos

Aquí todos los resultados de la 18va (y última) fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL:

· Ecuador 1-0 Argentina

· Chile 0-0 Uruguay

· Bolivia 1-0 Brasil

· Venezuela 3-6 Colombia

· Perú 0-1 Paraguay

Sudamérica tiene a sus seis clasificados y también tiene nombrado a su equipo reclasificado para el Hexagonal que se jugará el próximo año en México. Triste noche par Venezuela, pues dependía de sí mismo para al fin clasificar a un Mundial y en cambio, se despidió de su gente con seis goles en contra.