Enrique Gómez

Argentina arrasa en CONMEBOL, pese a la derrota contra Ecuador

Con Brasil desplomado y Bolivia reclasificando, terminaron las eliminatorias de Sudamérica

Con Argentina arrasando a pesar de que perdió su último partido, Brasil cayendo hasta el quinto puesto y Bolivia arrebatando el repechaje a Venezuela, finalizó la eliminatoria de Sudamérica al Mundial 2026.

Ecuador cristalizó la gran sorpresa del clasificatorio al culminar en segundo lugar de la tabla, totalmente merecido, después de haber vencido 1-0 a Argentina (líder por un muy amplio margen) con gol de penal de Enner Valencia en la compensación del primer tiempo. De hecho, el equipo que dirige Sebastián Beccacece terminó perdiendo menos partidos que la ‘Albiceleste’: dos caídas contra cuatro.

La extrañeza la protagonizó Brasil, que inició la jornada como tercer lugar del torneo y cayó hasta el quinto lugar. Definitivamente se esperaba más de la selección pentacampeona del mundo, sobre todo con la llegada de Carlo Ancelotti, pero quedó un puesto por encima del último que avanza directo.

Clasificados:

1. Argentina, 38 puntos

2. Ecuador, 29 (tres menos por sanción)

3. Colombia, 28

4. Uruguay, 28

5. Brasil, 28

6. Paraguay, 28

Repechaje:

7. Bolivia, 20

Eliminados:

8. Venezuela, 18

9. Perú, 12

10. Chile, 11 puntos

Aquí todos los resultados de la 18va (y última) fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL:

· Ecuador 1-0 Argentina

· Chile 0-0 Uruguay

· Bolivia 1-0 Brasil

· Venezuela 3-6 Colombia

· Perú 0-1 Paraguay

Sudamérica tiene a sus seis clasificados y también tiene nombrado a su equipo reclasificado para el Hexagonal que se jugará el próximo año en México. Triste noche par Venezuela, pues dependía de sí mismo para al fin clasificar a un Mundial y en cambio, se despidió de su gente con seis goles en contra.

¡Partido de 9 goles! El espectáculo de Colombia rompió corazones en Venezuela

Colombia venció 6-3 a Venezuela en Estadio Monumental de Maturin.
Tristeza en Venezuela, que se queda sin Mundial, pues no alcanzó ni repechaje.
Con 3 goles de Luis Javier Suárez (42', 50', 59' y 67') y otros 3 de Yerry Mina (10') y Jhon Córdoba (78'), Colombia escaló al tercer lugar con 28 puntos.
James Rodríguez del León y Salomón Rondón, exjugador de Pachuca, los capitanes de este encuentro en Venezuela.
Venezuela se quedó en octavo lugar con 18 puntos, dos menos que el 'respecado' Bolivia.
Así se vivió el espetáculo de Colombia y una nueva eliminación de la 'Vinotinto', en esta última fechas de la eliminatoria de CONMEBOL.
