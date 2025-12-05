Terminó el sorteo del Mundial 2026 y México tuvo mucha suerte

Enrique Gómez

Por tercera vez en la historia, México enfrentará a Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial, además, volverá a verse con Sudáfrica, como sucedió en el certamen que organizó este país en 2010. Pero eso es todo lo que se sabe, el tercer oponente del Tri sigue siendo un misterio.

Se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 y México conoció a los rivales con los que compartirá el Grupo A, es decir, a las selecciones que enfrentará en la primera ronda del torneo, en busca de clasificar la ronda de 16vos de final, instancia que se estrenará para esta edición.

Así quedó definido el primer grupo del Mundial de Norteamérica:

Grupo A:

· México (15° del ranking FIFA)

· Sudáfrica (61°)

· Corea del Sur (22°)

· Repechaje D de Europa (Dinamarca, Macedonia del Norte Irlanda o Chequia)

El torneo de repechajes de la UEFA se jugará del 26 al 31 de marzo, por lo que no será hasta tres meses antes del Mundial que la Selección Mexicana conozca la identidad de todos sus rivales, pero se puede decir que al Tri le tocó la llave europea menos aterradora.

Un africano, un asiático y un europeo quedaron sorteados junto a México, es decir, vaya que el equipo de Javier Aguirre tendrá una experiencia global.

A la siguiente ronda avanzan los dos primeros lugares de cada grupo, pero al tratarse del primer Mundial con 48 países, también irán pasarán los ocho mejores terceros lugares. O sea, el Tri tiene buenas posibilidades de clasificar, más allá de las dudas que ha generado en los últimos años.