Londres toma ventaja para ser sede de la 'Finalissima'

Redacción FOX Deportes

Los responsables de UEFA y CONMEBOL celebrarán una reunión antes del jueves para decidir si la ‘Finalissima’ que disputarán las selecciones de Argentina y España se jugará este mes y dónde, con Londres como principal candidata tras las dudas sobre Doha, informaron el martes varias fuentes a Reuters.

El partido entre la campeona de Europa, España, y la ganadora de la Copa América, Argentina, estaba previsto para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, sin embargo, cada vez es menos probable que Qatar acoja el encuentro después de que la Federación Qatarí de Fútbol suspendiera indefinidamente los torneos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los misiles de represalia lanzados contra la península arábiga.

El estadio de Wembley fue sede de la edición en 2022, cuando Argentina venció a Italia, pero está previsto que acoja el partido entre Inglaterra y Uruguay el 27 de marzo.

Sin embargo, Londres cuenta con otros estadios capaces de albergar el evento, lo que convierte a la capital inglesa en la alternativa más probable en caso de que se descarte Doha, según dichas fuentes.