"En la Selección de España no hay egos": Luis de la Fuente

Héctor Cantú

En las horas previas al encuentro entre España y Bulgaria, correspondiente a las eliminatorias de la Copa del Mundo, el técnico de la Furia Roja, Luis de la Fuente, ha atizado la polémica que generó el discurso de Hansi Flick.

El estratega del Barcelona recrimino a su equipo la manera de enfrentar el partido pasado ante el Rayo Vallecano y dejó en claro que los egos, no se llevan bien con el éxito.

El estratega de la Selección Española fue cuestionado sobre si a él le ha tocado convivir con los egos de sus futbolistas, sobre todo de los más jóvenes, quienes ya han hecho historia a su corta edad.

“Nosotros intentamos sacar el mayor rendimiento a los futbolistas, dando prioridad al equipo. Hacemos lo que creemos oportuno. Los jugadores tienen un comportamiento fantástico, no sé cómo lo gestionan en los clubes, pero aquí los chicos vienen con una predisposición espectacular y hasta ahora no hemos tenido ningún contratiempo. Da gusto trabajar con ellos”, detalló el estratega.

De la Fuente también dedicó palabras a Lamine Yamal, a quien aseguró ha acompañado más en un proceso formativo que en un de director técnico.

“Es parte de nuestra responsabilidad. Cuando hablo de Lamine es que lo he conocido de 16 años, hay que acompañarle, educarle, formarlo. Hay que hacer de formador más que de entrenador. Lamine es un chico muy maduro que entende perfectamente los mensajes y muy centrado en lo que quiere conseguir. Así lo hacemos con Yamil y con todos los jugadores jóvenes”, agregó.

De esta manera, Luis de la Fuente se une a las críticas hacia los dichos por Flick, haciendo eco a la postura de Lamine Yamal y Pedri.