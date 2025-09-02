Lamine Yamal lo hizo; se atrevió a contradecir a Hansi Flick

Héctor Cantú

Al interior del Barcelona se respira una ligera tensión luego del empate en Vallecas ante el Rayo por 2-2 que impidió que el equipo de Hansi Flick se mantuviera en la parte alta de la clasificación en La Liga.

Entre la polémica que acompañó al partido con un VAR inservible y un trabajo arbitral cuestionable, para el Barcelona la pérdida de puntos pasó por otras circunstancias que apuntan más al equipo.

“Nos faltó intensidad, cometimos muchos errores. No estoy feliz con mi equipo hoy. Hoy tenemos que hablar del equipo y no de los jugadores. Lo más importante para mí es que cuando el mercado cierre, todos estén comprometidos. Es importante que no haya egos, esto mata las posibilidades de éxito”, fue el duro y claro mensaje de Flick para sus pupilos.

Pero los jugadores, Lamine Yamal y Pedri, concentrados con la Selección Española, han salido a contradecir a su técnico al asegurar que el problema no derivó por una pelea de egos.

“No fue por egos. Es cierto, no empezamos la temporada con la intensidad necesaria y tiene más que ver con eso. Tiene razón (Flick) que tuvimos muchos fallos, pero eso puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel”, aseguró el nominado al Balón de Oro.

Quien también pasó de largo hacia la crítica de Flick fue Pedri, quien aseguró no saber a quién iba dirigido, en particular, el comentario de su técnico y que será el propio Flick el que hable con los jugadores en el vestuario para aclarar la situación.

El Barcelona descansará este fin de semana por la Fecha FIFA y reaparecerá en acción el domingo 14 de septiembre cuando se mida al Valencia en un estadio aún por definir.