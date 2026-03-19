Publicación: jueves 19 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Barcelona respira con Eric y Joan García

Los jugadores salieron del encuentro ante Newcastle.

Buenas noticias para el Barcelona pues se descartaron las posibles lesiones de Joan García y Eric García.

El arquero tuvo que salir al minuto 82 del partido de Champions League ante Newcastle, luego de que se llevara la mano a la pierna. Sin embargo, las pruebas a las que se sometió indicaron que no hay ningún problema.

La humillación al Newcastle es una de las mayores goleadas del Barcelona en Champions League

10. Barcelona 5-0 Bate Borisov. Fase de grupos en la temporada 2011-2012
9. Barcelona 5-0 Royal Antwerp Fase de grupos en la temporada 2023-2024
8. Barcelona 5-0 Young Boys. Fase de grupos en la temporada 2024-2025
7. Barcelona 6-1 Celtic. Fase de grupos en la temporada 2013-2014
6. Barcelona 6-1 Roma. Fase de grupos en la temporada 2015-2016
5. Barcelona 6-1 PSG. Octavos de final (vuelta) temporada 2016-2017
4. Barcelona 6-1 Olympiacos. Fase de grupos en la temporada 2025-2026
3. Barcelona 7-2 Newcaslte United. Octavos de final vuelta temporada 2025-2026
2. Barcelona 7-1 Bayer Leverkusen. Octavos de final (vuelta) temporada 2011-2012
1. Barcelona 7-0 Celtic. Fase de grupos en la temporada 2016-2017

Mientras tanto, el defensa pidió el cambio en el mismo partido, pero al 22’. Por fortuna, el club confirmó que ni siquiera requirió exámenes y solo se trató de una medida precautoria.

García había tenido molestias musculares por la cantidad de minutos que ha disputado: 3,230 de 4,050 posibles. De hecho es el segundo jugador con más actividad esta temporada, después de Pau Cubarsí (3,241).

Hasta el momento, los culés cuentan con cuatro lesionados: Andreas Christensen (rotura de ligamentos), Frenkie de Jong (lesión en el muslo), Jules Koundé (lesión muscular) y Alejandro Balde (lesión muscular).

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