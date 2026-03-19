Barcelona respira con Eric y Joan García

Redacción FOX Deportes

Buenas noticias para el Barcelona pues se descartaron las posibles lesiones de Joan García y Eric García.

El arquero tuvo que salir al minuto 82 del partido de Champions League ante Newcastle, luego de que se llevara la mano a la pierna. Sin embargo, las pruebas a las que se sometió indicaron que no hay ningún problema.

La humillación al Newcastle es una de las mayores goleadas del Barcelona en Champions League

Mientras tanto, el defensa pidió el cambio en el mismo partido, pero al 22’. Por fortuna, el club confirmó que ni siquiera requirió exámenes y solo se trató de una medida precautoria.

García había tenido molestias musculares por la cantidad de minutos que ha disputado: 3,230 de 4,050 posibles. De hecho es el segundo jugador con más actividad esta temporada, después de Pau Cubarsí (3,241).

Hasta el momento, los culés cuentan con cuatro lesionados: Andreas Christensen (rotura de ligamentos), Frenkie de Jong (lesión en el muslo), Jules Koundé (lesión muscular) y Alejandro Balde (lesión muscular).