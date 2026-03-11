Eric García apagó las alarmas en el campamento de Barcelona

Redacción FOX Deportes

Eric García, baja de Barcelona por precaución en el empate en la Champions League contra Newcastle, sufrió una pequeña sobrecarga y no está descartado para el partido de liga de este domingo contra Sevilla, según han confirmado a EFE fuentes del club.

Próximo partido:



🏆 J28 de LaLiga

🆚 Sevilla

🏟️ Spotify Camp Nou

📅 15 de marzo

15 de marzo

El defensor se sometió a las pertinentes pruebas médicas, que han descartado la existencia de una lesión por lo que su participación en el próximo compromiso del equipo dependerá de cómo evolucionen sus sensaciones durante la semana.

Tras medirse el martes por la noche al Newcastle en Inglaterra, el entrenador Hansi Flick dio un día de descanso a la plantilla, que regresará este jueves al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para empezar a preparar el choque del domingo contra Sevilla.

Barcelona no contará para este duelo con los lesionados Jules Kounde, Alejandro Balde, Andreas Christensen y Frankie de Jong, mientras que la entidad no descarta ningún escenario con Gavi que afronta el tramo final de su recuperación tras ser intervenido del menisco interno de la rodilla derecha el pasado mes de septiembre.