Barcelona convocó a Gavi para la Champions League

Oscar Sandoval

Gavi se subió al avión que trasladó a Barcelona rumbo a Inglaterra para el duelo de octavos de final de la Champions League contra Newcastle, lo hizo sin recibir el alta médica y para integrarse a la dinámica del equipo después de la lesión en la rodilla que sufrió en septiembre.

Nos vamos a Newcastle ✈️🏰 pic.twitter.com/5TRrIfYNpX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 8, 2026

Barcelona vive un momento dulce en la temporada y la energía positiva va tocando al conjunto azulgrana. El técnico Hans Flick adelantó que Gavi viajaría con el equipo a suelo inglés, pero no confirmó que tendría minutos porque eso vendrá más adelante.

La buena noticia es que el mediocampista está en la parte final de su rehabilitación y que va recuperando sensaciones con la plantilla. Si todo marcha conforme a los planes del cuerpo médico, podría volver al terreno de juego después del próximo parón internacional.

Además de Gavi quien no estará ni en la banca ante Newcastle, también serán bajas Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jules Koundé y Alejandro Balde.