Eric García baja de Barcelona ante Newcastle en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Barcelona saldrá a St.James Park sin Eric García quien es baja de última hora y su sustituto en el centro de la defensa en la ida de octavos de final de la Champions League contra Newcastle será Ronald Araújo.

Eric, que notó unas molestias de último momento, no podrá ser de la partida y dará entrada al uruguayo, los laterales titulares serán Gerard Martín y Joao Cancelo.

El once completo del Barcelona es el siguiente: Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Por su parte, el Newcastle saldrá Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes, Elanga y Osula.