Barcelona, el único equipo capaz de profanar el templo del Newcastle

Héctor Cantú

St James' Park es una auténtica fortaleza en el futbol inglés y en Europa. Un templo del que no todo el que se atreve a pisarlo, logra salir vivo.

Pero esa condición no es compartida por el Barcelona, pues el equipo culé ya demostró que puede profanar el estadio del Newcastle y en esta ocasión, quiere repetir la hazaña para encaminar la eliminatoria de los octavos de final a su favor.

‘Las Urracas’ llegan con una espina clavada luego de aquel 2-1 sufrido a manos del equipo de Hansi Flick en la fase de la liga en la Champions League.

Ahora, llega el momento de tomar revancha ante un equipo al que solo ha podido vencer en una ocasión, la cual sucedió así casi 30 años.

Esta será la tercera ocasión en la historia que el Barcelona visite la casa del Newcastle, donde en sus dos visitas anteriores ha salido con la mano en alto.

Y a esas buenas sensaciones que dejan las estadísticas se suma el paso perfecto ante clubes ingleses en fase de eliminación directa, donde los españoles han logrado imponerse en el juego de ida en las últimas seis eliminatorias.

De esta manera, el Barcelona, con Marcus Rashford dentro de sus filas, quien se graduó con la camiseta del Barcelona en su última visita, intentará ser el verdugo de los ‘Migpies’, en su primera vez en los octavos de final de una Champions League.