Barcelona hizo la tarea ante Athletic y sigue al frente de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó por la mínima diferencia al Athletic de Bilbao y gracias a una genialidad de Lamine Yamal a los 68 minutos cuando el panorama comenzaba a hacerse obscuro, pero sigue firme en el liderato y dio un paso más al bicampeonato de La Liga.

El esfuerzo de Athletic terminó en nada luego de caer ante un Barcelona paciente que no dejó puntos en una de las canchas más difíciles del futbol español y que se reafirmó como máximo candidato al título luego de alcanzar su tercera victoria en fila.

El partido tuvo un ritmo alto e intensidad con dos equipos que dominan su estilo de juego, ‘Los Leones’ pusieron en predicamentos al cuadro bajo del conjunto azulgrana, pero Joan García mantuvo el cero en su portería y a los visitantes en el partido.

Barcelona creó poco peligro en la primera mitad y Hans Flick movió sus piezas para cambiar la dinámica con el ingreso de Pedri, el mediocampista se implicó en el juego de inmediato y el conjunto azulgrana comenzó a tener claridad de mediocampo para adelante.

Los minutos pasaban y nadie era capaz de cambiar el guion hasta Lamine Yamal frotó la lámpara y sacó de un disparo al ángulo dentro del área para desatascar el partido dándole la ventaja a los visitantes al 68.

Barcelona aguantó al Athletic en los últimos minutos y se afianzó como líder de la competencia con cuatro puntos de ventaja sobre Real Madrid.