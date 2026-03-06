Robert Lewandowski reaparecerá con Barcelona ante Athletic

Redacción FOX Deportes

Robert Lewandowski recibió el alta médica y entró en la convocatoria de Barcelona para el partido de este sábado ante Athletic de Bilbao de la jornada 27 de La Liga, el delantero podría participar y jugar con máscara.

El internacional polaco se perdió el encuentro del pasado martes contra Atlético de Madrid en la Copa del Rey a causa de un golpe sufrido durante el duelo contra Villarreal de la jornada anterior que le causó una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

Lewandowski se ejercitó esta semana con una máscara protectora y el técnico Hansi Flick ya confirmó el viernes en rueda de prensa que estaría disponible.

Las otras novedades son el regreso de Eric Garcia, baja por sanción ante Atlético y la presencia de los defensas del filial Xavi Espart y Álvaro Cortés para suplir las bajas de Alejandro Balde y Jules Kounde, que se unen a los lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Gavi.