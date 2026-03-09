Oscar Sandoval
Anthony Gordon, el futbolista del que debe cuidarse Barcelona en la Champions League
Gordon será una amenaza para la defensiva azulgrana en octavos de final
Newcastle intentará pelear con sus armas ante Barcelona en los octavos de final de la Champions League, tiene un buen equipo para competir y jugadores que en lo individual pueden marcar diferencias.
El futbol de los ‘Magpies’ a la ofensiva pasa, entre otros, por Anthony Gordon quien es el goleador del club en la Liga de Campeones con 10 anotaciones en 10 partidos, marcó el gol de los ingleses ante el conjunto catalán en la jornada inaugural y se destapó con cuatro dianas en el playoff contra Qarabag.
El mediocampista que también aporta y suma dos asistencias, será un rival complicado para la defensa azulgrana que no deberá olvidarse de otros elementos como Nick Woltemade o Harvey Barnes quienes pueden combinarse con el ‘10’ para llegar con peligro a la portería de Joan García.
Eddie Howe reservó a Gordon en la eliminatoria de FA Cup contra Manchester City pensando en Barcelona, el atacante disputó la segunda mitad para tomar ritmo y podría ser titular este martes en St. James Park.
