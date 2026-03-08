Laporta contraataca: Fue Messi quien no quiso volver al Barcelona

Héctor Cantú

En el Barcelona se ha iniciado una guerra de declaraciones en el peor momento posible: justo a unas horas de que el equipo culé se enfrente al Newcastle por un boleto a los cuartos de final en la Champions League.

Xavi Hernández, exentrenador culé destapó la bomba al asegurar que Joan Laporta, expresidente del club y candidato a ser reelegido, había sido el responsable de frenar la vuelta de Leo Messi en 2023.

Horas después, Laporta ha contraatacado, y ha culpado de manera directa a Lionel Messi de ser él quien no quiso volver al equipo cuando las condiciones del club no eran las más favorables.

“A Messi no se le pudo renovar por una cuestión básicamente económica. En 2023 viene Xavi (Hernández), que ha hablado con Messi y quiere volver. Preparamos el contrato, lo enviamos a Jorge Messi (su padre) a mediados de marzo, y en mayo viene a mi casa y me dice que no puede ser, porque aquí hay mucha presión, que en Arabia le ofrecían un gran contrato y prefería ir a Miami”, detalló.

Pero Joan Laporta ha ido más allá y ha acusado a Xavi Hernández de querer desestabilizarlo, sobre todo, porque en su época como técnico, el club no ganaba, prácticamente con la misma plantilla que hoy maneja el alemán Hansi Flick.

“Entiendo que esté dolido porque, con los mismos jugadores, Xavi perdía y Flick gana. El mismo Xavi explica los motivos por los que tuve que echarle: se relajó y no podía conciliar la vida laboral con la familiar. Además, dijo que el Barça no sería competitivo en dos años contra el Madrid ni en Europa. Pidió cambiar jugadores importantes, decía que la plantilla no era competitiva, estaba permanentemente insatisfecho con ella”, agregó.

Las declaraciones se han dado en medio de un debate abierto entre los dos candidatos más fuertes a ocupar la presidencia del club: él, Joan Laporta en su reelección y Victor Font, quien ha sido apoyado abiertamente por Xavi Hernández.