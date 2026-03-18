Publicación: miércoles 18 de marzo de 2026

Oscar Sandoval

Barcelona goleó y se metió a cuartos de la Champions League por la puerta grande

Barcelona arrolló a Newcastle y marcó siete goles en el torneo por segunda ocasión

Barcelona derrotó 7-2 a Newcastle en un partido lleno de errores defensivos y con un global de 8-3 avanzó a cuartos de final de la Champions League por tercera temporada consecutiva.

Los errores defensivos de Barcelona y Newcastle en los primeros 30 minutos de la primera mitad propiciaron un empate a dos goles, el conjunto inglés mejoró en el tramo final, pero un penal que marcó Lamine Yamal al filo del descanso cambió la historia y el conjunto azulgrana arrolló a su rival en el complemento.

Raphinha abrió el marcador a los seis minutos y le bajó las revoluciones a Newcastle que salió a pelear con intensidad, pero la defensa local dejó espacios y Anthony Elanga igualó el duelo a los 15 minutos para mantener a los ingleses en la pelea.

Doblete histórico de Anthony Elanga contra Barcelona en la Champions League

Doblete histórico de Anthony Elanga contra Barcelona en la Champions League
Elanga se convirtió en el primer futbolista en marcarle dos goles a Barcelona como visitante en los primeros 28 minutos de un partido de la Champions League
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Elanga se convirtió en el primer futbolista en marcarle dos goles a Barcelona como visitante en los primeros 28 minutos de un partido de la Champions League
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Las equivocaciones continuaron y el conjunto azulgrana aprovechó para recuperar la ventaja al 18 tras un tiro libre en el que el cuadro bajo de Newcastle se amarró en el área y por detrás apareció Gerard Martín quien asistió a Marc Bernal para el 2-1.

Lamine Yamal provocó otro gol de los visitantes luego de intentar salir jugando con un pase de ‘taquito’ fuera del área y el empate lo selló Elanga para convertirse en el primer futbolista en marcarle doblete a Barcelona como visitante en 28 minutos.

Los ‘Magpies’ mejoraron en el tramo final de la primera parte, sin embargo, Kieran Trippier se nubló y sujetó a Raphinha dentro del área, el VAR le aviso al árbitro del jalón y decretó un penal que cobró con acierto Yamal al 45+7 y que afectó el ánimo de Newcastle.

Los visitantes no pudieron reaccionar en la segunda mitad y terminaron encajando una goleada en 20 minutos. Fermín se hizo presente al 51 y Robert Lewandowski terminó con el espíritu de los visitantes tras anotar un doblete entre el minuto 56 y el 61 para desatar la fiesta en el Camp Nou.

Raphinha cerró la cuenta al 72 y Barcelona anotó siete goles por segunda vez en su historia en la Liga de Campeones, un resultado que lo deja en cuartos de final en donde espera por Atlético o Tottenham.

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