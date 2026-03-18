Barcelona goleó y se metió a cuartos de la Champions League por la puerta grande

Oscar Sandoval

Barcelona derrotó 7-2 a Newcastle en un partido lleno de errores defensivos y con un global de 8-3 avanzó a cuartos de final de la Champions League por tercera temporada consecutiva. EFECTO SPOTIFY CAMP NOU. pic.twitter.com/sYbplnfXbU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2026

Los errores defensivos de Barcelona y Newcastle en los primeros 30 minutos de la primera mitad propiciaron un empate a dos goles, el conjunto inglés mejoró en el tramo final, pero un penal que marcó Lamine Yamal al filo del descanso cambió la historia y el conjunto azulgrana arrolló a su rival en el complemento.

Raphinha abrió el marcador a los seis minutos y le bajó las revoluciones a Newcastle que salió a pelear con intensidad, pero la defensa local dejó espacios y Anthony Elanga igualó el duelo a los 15 minutos para mantener a los ingleses en la pelea.

Doblete histórico de Anthony Elanga contra Barcelona en la Champions League

Las equivocaciones continuaron y el conjunto azulgrana aprovechó para recuperar la ventaja al 18 tras un tiro libre en el que el cuadro bajo de Newcastle se amarró en el área y por detrás apareció Gerard Martín quien asistió a Marc Bernal para el 2-1.

Lamine Yamal provocó otro gol de los visitantes luego de intentar salir jugando con un pase de ‘taquito’ fuera del área y el empate lo selló Elanga para convertirse en el primer futbolista en marcarle doblete a Barcelona como visitante en 28 minutos.

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Los ‘Magpies’ mejoraron en el tramo final de la primera parte, sin embargo, Kieran Trippier se nubló y sujetó a Raphinha dentro del área, el VAR le aviso al árbitro del jalón y decretó un penal que cobró con acierto Yamal al 45+7 y que afectó el ánimo de Newcastle.

Los visitantes no pudieron reaccionar en la segunda mitad y terminaron encajando una goleada en 20 minutos. Fermín se hizo presente al 51 y Robert Lewandowski terminó con el espíritu de los visitantes tras anotar un doblete entre el minuto 56 y el 61 para desatar la fiesta en el Camp Nou.

Raphinha cerró la cuenta al 72 y Barcelona anotó siete goles por segunda vez en su historia en la Liga de Campeones, un resultado que lo deja en cuartos de final en donde espera por Atlético o Tottenham.