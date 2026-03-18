La localía hace fuerte a Barcelona en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Raphinha agradeció el apoyo de la afición en la goleada de Barcelona frente al Newcastle con la que su equipo selló el pase a los cuartos de final de la Champions League.

El mejor jugador del partido 🌟 pic.twitter.com/YHwkkYxFuK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2026

"Puede ser que haya sido una de las grandes noches en el Camp Nou, aunque creo que hemos tenido otras. Al final, con la afición apoyándonos así es difícil que nos ganen", afirmó Raphinha tras el 7-2 sobre el conjunto inglés.

Sobre el encuentro, que se decidió en el segundo tiempo con cuatro goles de los locales, Raphinha ha elogiado, pese a la goleada, el partido del Newcastle.

"Sabíamos que sería un partido complicado porque el Newcastle es un equipo físico y, si está bien, te pueden complicar el partido. Estábamos tranquilos, sabíamos que teníamos que controlar el partido. Hemos perdido balones y en la segunda parte hemos podido controlar el partido", concluyó.