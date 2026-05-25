Publicación: martes 26 de mayo de 2026

EFE

La carrera de Dani Carvajal aún no ha terminado; "seguiré jugando"

El histórico del Real Madrid baraja distintas opciones para su futuro

Dani Carvajal, quien disputó este sábado su último partido con el Real Madrid tras 13 temporadas y 27 títulos, acudió este martes a la Ciudad Deportiva y a su salida mostró su disposición a “seguir jugando” sin cerrar la posibilidad de que sea en la liga española.

“Ahora voy a disfrutar un poco del verano. Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Veremos qué alternativas son las mejores también para mi familia y a por ello", señaló en declaraciones al canal de televisión español La Sexta.

Dani Carvajal y David Alaba, leyendas de altura en el Real Madrid

Dani Carvajal y Davi Alaba jugaron su último partido con el Real Madrid.
El jugador austriaco llegó al equipo en 2021 y disputó un total de 132 partidos.
Dani Carvajal portó la banda de capitán en su partido número 451.
Alaba y Carvajal fueron titulares en la victoria 4-2 del Real Madrid sobre el Athletic de Bilbao y salieron de cambio en el segundo tiempo.
Ambos jugadores fueron ovacionados en grande por aficionados, compañeros e incluso rivales.
Así se vivieron las despedidas de Alaba y Carvajal en el Santiago Benabéu.
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Así se vivieron las despedidas de Alaba y Carvajal en el Santiago Benabéu.

Un futuro como futbolista que aún no tiene decidido en qué club, y no descarta, al ser cuestionado directamente por ello, que sea en un equipo español.

"No lo sé, ya decidiremos con tranquilidad. Estoy abierto a todo y trabajando en ello", declaró.

Carvajal, de 34 años, jugó un año en el Bayer Leverkusen antes de pasar al club de su vida, el Real Madrid, al que regresó en la temporada 2013-2014 y del que acaba de despedirse.

Además de los innumerables títulos conseguidos como futbolista del conjunto merengue, entre ellos seis de Liga de Campeones, ha sido campeón con la selección española de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024.

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