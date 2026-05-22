Publicación: viernes 22 de mayo de 2026

EFE

El último entrenamiento de Dani Carvajal en Valdebebas

El aún capitán del Real Madrid se marchará del club al término de la temporada.

El futbolista español Dani Carvajal completó este viernes su último entrenamiento como jugador del Real Madrid en una Ciudad Deportiva de Valdebebas de la que puso la primera piedra en 2004 -junto a la leyenda hispano-argentina Alfredo di Stefano- y a la que espera volver en el futuro, en otro rol, “en otra versión”.

“Último día dónde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí”.

Carvajal disputará este sábado frente al Athletic de Bilbao su último partido como jugador del Real Madrid, tras 13 temporadas y 27 títulos, al acabar su contrato con la entidad blanca.

La 'maldición del capitán' vuelve a golpear al Real Madrid

Desde 2021, de manera consecutiva, los primeros capitanes del Real Madrid han terminado por salir del equipo. Aquí la lista de los que se fueron.
Sergio Ramos (2021). Salió inesperadamente tras no saber que la oferta de renovación con los merengues había expirado.
Marcelo (2022): El brasileño fue perdiendo protagonismo en su última campaña terminó en el futbol griego con el Olympiakos
Karim Benzema (2023): Comunicó por sorpresa que no continuaría en el futbol español y terminó jugado en la Saudi Pro League.
Nacho (2024). Se convirtió en capitán y levantó la Champions League en Wembley, Así se despidió sin oferta de renovación.
Luka Modric (2025). No recibió oferta de renovación y abandonó el club para irse al Milan tras el Mundial de Clubes.
Dani Carvajal (2026): el último capitán en salir del club. Perdió protagonismo con Álvaro Arbeloa

Una despedida que fue viviendo durante la semana. Cena de despedida y, este viernes, último entrenamiento de una Ciudad Deportiva que irá siempre unida a su nombre.

El 12 de mayo de 2004, siendo todavía jugador alevín, fue elegido junto a Alfredo di Stéfano para colocar la primera piedra del complejo que construyó el Real Madrid para su día a día.

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