El último entrenamiento de Dani Carvajal en Valdebebas

EFE

El futbolista español Dani Carvajal completó este viernes su último entrenamiento como jugador del Real Madrid en una Ciudad Deportiva de Valdebebas de la que puso la primera piedra en 2004 -junto a la leyenda hispano-argentina Alfredo di Stefano- y a la que espera volver en el futuro, en otro rol, “en otra versión”.

“Último día dónde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí”.

Carvajal disputará este sábado frente al Athletic de Bilbao su último partido como jugador del Real Madrid, tras 13 temporadas y 27 títulos, al acabar su contrato con la entidad blanca.

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Una despedida que fue viviendo durante la semana. Cena de despedida y, este viernes, último entrenamiento de una Ciudad Deportiva que irá siempre unida a su nombre.

El 12 de mayo de 2004, siendo todavía jugador alevín, fue elegido junto a Alfredo di Stéfano para colocar la primera piedra del complejo que construyó el Real Madrid para su día a día.