Héctor Cantú
Real Madrid se despedirá de la temporada sin Vinícius Júnior
El equipo merengue jugará sin uno de sus referentes el último partido de la temporda
El Real Madrid despedirá la temporada 2025-2026 en el Santiago Bernabéu el próximo sábado 23 de mayo y lo hará sin uno de sus referentes, Vinícius Júnior.
El brasileño no ha sido considerado dentro de la convocatoria final del equipo. Se especula que la decisión de Álvaro Arbeloa es darle descanso de cara al Mundial 2026 que comenzará en un tres semanas más.
Quien tampoco ha entrado en la convocatoria es Aurelién Tchouaméni, uno de los involucrados en aquella pelea en el vestidor que terminó con Federico Valverde con 11 puntos en el rostro.
En cambio, si está considerado para este duelo el mediocampista uruguayo, quien se convertirá en el capitán número 1 del equipo a partir de la temporada ante la partid de Dani Carvajal.
🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2026
©️🇺🇾 "El Real Madrid ya le ha comunicado a Valverde que será el capitán el año que viene".
👉 "El club se lo dice el mismo día que se notifica la sanción por la pelea con Tchouaméni". pic.twitter.com/nkxEAUHICS
En duda también aparece Trent Alexander-Arnold uno de los fichajes más sonados del verano pasado y quien no pudo mostrar todo su talento por las continuas lesiones sufridas.
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