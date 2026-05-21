Publicación: jueves 21 de mayo de 2026

Héctor Cantú

Real Madrid se despedirá de la temporada sin Vinícius Júnior

El equipo merengue jugará sin uno de sus referentes el último partido de la temporda

El Real Madrid despedirá la temporada 2025-2026 en el Santiago Bernabéu el próximo sábado 23 de mayo y lo hará sin uno de sus referentes, Vinícius Júnior.

El brasileño no ha sido considerado dentro de la convocatoria final del equipo. Se especula que la decisión de Álvaro Arbeloa es darle descanso de cara al Mundial 2026 que comenzará en un tres semanas más.

10 figuras del futbol que no votaron por Vinícius Júnior para el The Best

Vinícius Júnior no ganó el The Best de manera unánime.Estos son algunos personajes que no le votaron en primer lugar.
Leo Messi: Voto1: Lamine Yamal, Voto 2: Kylian Mbappé, Voto 3: Vinícius Jr.
Harry Kane: Voto 1: Rodri, Voto 2: Jude Bellingham. Voto 3: Vinícius Jr.
Joshua Kimmich: Voto 1: Rodri, Voto 2: Toni Kroos, Voto 3: Florian Wirtz
Achraf Hakimi: Voto 1: Kylian Mbappé, voto 2: Vinícius Júnior, voto 3: Rodri
Jan Oblak: Voto 1: Rodri, voto 2: Carvajal y voto 3: Kroos.
José Giménez: Voto 1: Federico Valverde, voto 2: Rodri y Voto 3: Erling Haaland
Gianluigi Donnarumma: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Kylian Mbappé y Voto 3: Vinicius Jr.
Julian Nagelsmann: Voto1: Florian Wirtz, Voto 2: Rodri y Voto 3: Toni Kroos.
Lionel Scaloni: Voto 1: Lionel Messi, Voto 2: Rodri y Voto 3: Jude Bellingham.
Bernardo Silva: Voto 1: Rodri, Voto 2: Vinícius Jr y Voto 3: Erling Haaland.

Quien tampoco ha entrado en la convocatoria es Aurelién Tchouaméni, uno de los involucrados en aquella pelea en el vestidor que terminó con Federico Valverde con 11 puntos en el rostro.

En cambio, si está considerado para este duelo el mediocampista uruguayo, quien se convertirá en el capitán número 1 del equipo a partir de la temporada ante la partid de Dani Carvajal.

En duda también aparece Trent Alexander-Arnold uno de los fichajes más sonados del verano pasado y quien no pudo mostrar todo su talento por las continuas lesiones sufridas.

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