Nadie del Real Madrid ha contactado a José Mourinho... todavía

Redacción FOX Deportes

José Mourinho, rompió el silencio (y miles de ilusiones) al asegurar que "nadie" del Real Madrid le ha buscado para plantear su regreso al equipo después de 13 años.

"Del Real Madrid nadie habló conmigo, puedo garantizarlo. Ya llevo tantos años en el futbol como tú en el periodismo, y ya estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid", conestó el portugués durante la conferencia de prensa de cara al partido entre su Benfica y el Famalicão, en lo que será la antepenúltima jornada de la Primeira Liga.

Mourinho, técnico campeón en España, Inglaterra y Portugal y ganador de dos Champions Leagues, entrenó al gran equipo blanco entre 2010 y 2013, pero aclaró la situación en torno a los fuertes rumores sobre su posible regreso al club que esta temporada fue dirigido por Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

❌ "NADIE del REAL MADRID ha HABLADO CONMIGO".



🚨 MOURINHO, sobre los rumores que le sitúan en el conjunto blanco. pic.twitter.com/45Zu40QtFV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2026

Sobre su renovación con el Benfica, el 'Special One' se mostró tranquilo, pues aún tiene un año más de contrato con el equipo lisboeta.

"No puedo adelantar nada. Ya le dije a su colega que sobre el Real Madrid nada y sobre el Benfica ustedes conocen la situación. Tengo un año más de contrato con el Benfica y ya está", expuso.

Mourinho no se plantea salir del Benfica por ahora y su intención es llevar al equipo a la próximo Champions League, para eso tendría que defender la segunda plaza, misma donde se instala con 75 puntos, siete menos que el virtual campeón Porto y solo dos más que el Sporting Lisboa.