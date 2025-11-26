Kylian Mbappé igualó a Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Puskás

Redacción FOX Deportes

Hacer cuatro goles en un mismo partido de la Champions League con el Real Madrid no es para cualquiera, pero es que Kylian Mbappé tampoco es un jugador cualquiera, mucho menos en esta temporada.

El francés anotó cuatro goles en la primera hora de juega contra el Oylmpiacos y se unió a un selecto y legendario club dentro del madridismo: el de los futbolistas con póker en Copas de Europa.

Con sus goles al 22’, al 24’, al 29’ y al 60’ (tres con pierna derecha y uno de cabeza), el francés se convirtió en el primer jugador del Real Madrid que hace cuatro goles en casi 10 años, el último que lo había logrado, nada menos que Cristiano Ronaldo en la victoria 8-0 contra el Malmö de Suecia el 8 de diciembre de 2015. Es decir, el francés igualó otra marca de su gran ídolo futbolístico.

¡Hicieron enojar al Real Madrid! Hat-trick de Kylian Mbappé y remontada exprés

El equipo de Xabi Alonso venció 4-3 al Olympiacos, así que el póker de Mbappé no fue decorativo sino totalmente necesario para que su equipo pudiera ganar por primera vez en territorio griego.

Además de CR7 y Mbappé, solo Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás habían marcado cuatro goles en un mismo partido de Champions League, solo que estas dos leyendas lo hicieron en dos ocasiones.

El atacante de 26 años, quien está viviendo su segunda temporada en el equipo ‘merengue’ llegó a 22 goles en la temporada y vaya que está sepultando cualquier duda que pudo generar en su primer año.