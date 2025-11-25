Vinícius Júnior se niega a renovar por su relación con Xabi Alonso

Redacción FOX Deportes

La relación entre Vinícius Júnior y Xabi Alonso está más tensa que nunca y ha puesto en riesgo la renovación del brasileño.

El delantero tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027 y aunque se esperaba que extendiera su relación con el club todo indica que las negociaciones ni siquiera comenzarán.

De acuerdo con The Athletic, Vinícius tuvo una reunión con el presidente Florentino Pérez a finales de octubre, en ella le informó que no piensa renovar mientras su relación con el técnico siga siendo complicada.

La complejidad surgió desde la llegada de Alonso al cuadro ‘Merengue’, pues ha alineado al brasileño en la banda derecha, en lugar de la izquierda, y lo ha sacado de la alineación titular en repetidas ocasiones.