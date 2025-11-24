Xabi Alonso el gran señalado por el mal momento de Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid tuvo un arranque de temporada que ilusionó a más de uno, sin embargo, perdió el rumbo en Anfield y después de esa caída no ha podido levantarse, el partido contra Elche exhibió a Xabi Alonso quien quedó expuesto en el primer bache al frente del equipo blanco.

Las críticas sobre la figura de Alonso no tardaron en llegar después del tercer partido sin ganar de los ‘Merengues’ en todas las competencias, sumaron dos de las últimas seis unidades y perdieron la ventaja con Barcelona que está un punto por detrás, pero la solución no se ve cerca.

El técnico cambió de idea contra Elche y el experimento no le funcionó, la suplencia de Vinícius Jr. también deja dudas y son destellos de individualidades los que le permitieron sumar para mantenerse como líder.

El diario AS señala que “Xabi está hecho un lío” y que no ha sido capaz de “frenar el bache”. El equipo blanco tendrá que cambiar la imagen ante Olimpiacos y contra Girona para superar el mal momento y no poner en riesgo el liderato de La Liga.