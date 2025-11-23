El Elche acusa errores arbitrales graves a favor del Real Madrid

EFE

El técnico del Elche, Eder Sarabia, aseguró tras el empate ante el Real Madrid (2-2), que se siente “orgulloso” por la imagen ofrecida por su equipo, pero “fastidiado” porque vio muy cerca la opción de ganar el partido.



El preparador vasco calificó de "descomunal" el partido de su equipo y se quejó del arbitraje en el gol del segundo empate del Madrid, ya que señaló que llegó precedido de una "falta clarísima" al portero Iñaki Peña.

“Primero, no era falta de Febas, sino un robo claro de balón. Y luego es falta clarísima sobre Iñaki Peña. El VAR está para eso, para ver esa falta, porque le golpean en la nariz”, explicó el técnico vizcaíno, que no quiso analizar más la actuación del colegiado para no restar méritos al juego de su equipo.



“Hemos hecho el partido que teníamos que hacer para ganar al Madrid. No nos hemos metido muy atrás y nos ha faltado defender mejor el balón parado. Pero que con un empate ante el Madrid te vayas fastidiado muestra el crecimiento y la exigencia de este equipo”, argumentó Sarabia.



En cuanto a la racha de seis partidos sin ganar, el técnico del Elche recordó que el equipo no mira la clasificación y que, pese a esta dinámica, al equipo se le ve “fuerte y con confianza”.

Sarabia se mostró “orgulloso” de la forma en la que su equipo aceptó el plan de partido y destacó las buenas actuaciones individuales de jugadores como Peña y Álvaro Rodríguez.



“El mejor ejemplo de lo que queremos ser es el primer gol. Hemos generado ventajas, apoyos y hemos culminado la jugada con un gran gol”, explicó el entrenador, que valoró de forma positiva la “personalidad y convencimiento” con la que el Elche afronta los partidos ante los equipos grandes.