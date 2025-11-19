Raúl Asencio tendrá una nueva oportunidad con Real Madrid

Redacción FOX Deportes

La lesión de Éder Militao, Dean Huijsen sin jugar con España por molestias, la vuelta aún por confirmar de Antonio Rüdiger y el poco protagonismo de David Alaba vuelven a abrir de par en par las puertas de la titularidad en la defensa del Real Madrid para Raúl Asencio.

Militao estará dos semanas de baja por una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha y a Rüdiger aún le falta ritmo de competición entrando en la fase final de su recuperación de una rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania.

Además, Huijsen ha sido baja con España por molestias musculares y Alaba fue convocado con la selección de Austria, por lo que se incorporará el jueves o el viernes a la dinámica de grupo.

Un parón internacional en el que Asencio ha trabajado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas aguardando una oportunidad que finalmente le ha llegado.