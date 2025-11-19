Éder Militão, primera baja del Real Madrid tras la Fecha FIFA

Redacción FOX Deportes

Malas noticias para el Real Madrid, la Fecha FIFA ha cobrado su primera víctima: Éder Militão.

El defensa participó en los dos amistosos de la Selección de Brasil contra Senegal y Túnez y, aunque completó el primero, tuvo que abandonar el segundo al minuto 60 por una molestia en la pierna.

A su regreso a España, el cuadro ‘Merengue’ confirmó las sospechas:

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución”.

No hay una fecha específica para su regreso, pero podrían pasar alrededor de dos semanas para que se reincorpore a la actividad. Para empezar, se perderá los partidos ante Elche, Olympiacos y Girona.