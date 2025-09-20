Fue un gol muy especial: Éder Militao

EFE

El brasileño Éder Militao, autor del primer tanto del Real Madrid en la victoria 2-0 ante el Espanyol, dijo que su gol tras un gran disparo desde fuera del área fue "especial".

"El gol ha sido especial. A veces sale y hoy salió. En los entrenamientos es una cosa y en los partidos es otra", señaló en Realmadrid TV.

Militao, tras superar su segunda lesión grave de rodilla, fue titular por cuarto partido consecutivo por primera vez desde septiembre de 2024.

"Me encuentro muy bien, trabajando todos los días para que no haya más lesiones y volver a mi mejor nivel", aseguró.

3 puntos más y seguimos. HALA MADRID! 🤍 pic.twitter.com/sk2Urrbe4C — Éder Militão (@edermilitao) September 20, 2025

Además, el central del Real Madrid ponderó el pleno de su equipo, que suma 15 puntos de 15 posibles, para empezar la Liga.

"Estamos evolucionando en cada partido, trasladando bien al campo lo que nos pide el míster. La victoria es importante para seguir haciendo las cosas bien", comentó.

“Hay un grupo unido y que hace las cosas que pide el míster. Ahí está el resultado", añadió.