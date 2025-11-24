Vinicius tiene que entender quién es la autoridad: Rafael Nadal

EFE

Rafael Nadal, que hace un año se retiró del tenis profesional reconocido como uno de los mejores deportistas de la historia, destacado seguidor del Real Madrid, opinó que el asunto Vinicius y su relación con Xabi Alonso, su entrenador, se soluciona hablando y que el jugador debe entender quién es la autoridad.

"El asunto Vinicius se arregla hablando. Desde el entendimiento de todas las partes. Vinicius tiene que entender quién es la autoridad y respetarla, al club por lo que representa ser jugador del Real Madrid. Pero creo que él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo y todo esas cosas que sale de él y que no gustan se pueden corregir desde el diálogo y una concienciación de que según que tipo de cosas se tienen que mejorar", opinó en Movistar Plus donde ha sido entrevistado tras un año retirado de la competición.

"El primero que tiene que querer ese camino de mejora es él. Le oigo en entrevistas y dice que quiere mejorar en todos los aspectos tiene que encontrar aliados potentes y el Real Madrid y él tendrán las personas correctas en su alrededor para asesorarle. El principio básico es querer hacerlo. Y parece que él quiere", añadió Nadal que recordó, además, que el brasileño es un activo importante de la entidad.

"Después, Vinicius es una activo que no puede devaluar y debe proteger como imagen, como jugador y es patrimonio del club y es una situación que el Madrid como club inmenso que es sabe gestionar. Lo ha gestionado bien y se ve porque rinde a un nivel superior al que estaba rindiendo. El fútbol lo que genera es que cada semana se habla de cada cosa y al final son personas y se resuelve como personas", añadió el ganador de veintidós Grand Slam.

Rafa Nadal, tal y como ha sido cuestionado en otras ocasiones, no descarta la opción de llegar a plantearse algún día la posibilidad de ser presidente del Real Madrid.

"Ahora tiene al mejor presidente, el Real Madrid y no necesitan a otro. No se sabe lo que depara el futuro. A nivel conceptual claro que me gustaría, es un reto precioso, motivacional y excitante. Qué es lo que significa. Que tengo que hacer para ser eso. Tendría que estar convencido de que estoy preparado. Me gustaría. Es posible que sí. No sé si eso me lo podría plantear. No lo se. Lo veo lejano", indicó.