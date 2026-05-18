Dani Carvajal se marcha del Real Madrid y deja la capitanía a Fede Valverde

Héctor Cantú

El Real Madrid ha sufrido un duro golpe a días de que se dispute la última jornada de la temporada 2025-2026.

El defensor y uno de los capitanes del equipo, Dani Carvajal, ha anunciado su salida del equipo merengue, luego de no renovar su contrato de cara a la siguiente campaña.

El anuncio se dio a través de un comunicado de prensa, donde el club de la capita española le deseó suerte y agradeció el trabajo de Carvajal como jugador y como capitán.

“El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, se lee en la misiva.

En la misma, se adelanta que será en la última jornada, en el partido donde el Real Madrid recibirá al Athletic Club en el Santiago Bernabéu, donde se rendirá un homenaje para Carvajal frente a toda la afición.

Dani Carvajal marcó el gol más tempranero de Real Madrid este curso en La Liga

Carvajal se marcha del equipo merengue tras haber conquistado seis Champions League, seis mundiales de clubes, cinco supercopas de Europa, cuatro títulos de La Liga, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Carvajal adelantó en sus redes sociales que será Federico Valverde quien porte, desde la próxima temporada, el gafete de capitán principal del equipo,