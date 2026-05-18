José Mourinho para poner mano dura y recuperar la identidad de Real Madrid

Oscar Sandoval

Se avecinan cambios en la estructura de Real Madrid luego de una temporada que terminó en fracaso, la primera transformación se llevará a cabo en el banquillo y será José Mourinho el encargado de corregir al plantel y recuperar la identidad del equipo blanco.

Dos años sin títulos obligan a una renovación por parte del conjunto ‘Merengue’ que tiene uno de los vestidores más complicados del futbol mundial, la convivencia entre estrellas y los egos no suelen caminar de la mano y los últimos acontecimientos entre los futbolistas lo confirmó.

Se necesita mano dura y un técnico con la experiencia de Mourinho para alinear a los futbolistas y que todos avancen en la misma dirección en beneficio del equipo, al portugués no le temblará la mano para sentar a cualquier figura y sin importar nombres porque tiene el carácter necesario para hacerlo.

En su primera etapa al frente del Madrid, no dudó en mandar al banquillo a Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil o Karim Benzema y por todos será recordado como el técnico que le quitó la titularidad a Iker Casillas.

‘Mou’ tiene un método de trabajo pragmático en donde la disciplina predomina y sus indicaciones pasan a ser órdenes, un estilo que choca con la plantilla del conjunto ‘Merengue’ que tendrá que esforzarse para estar en los planes del técnico.

El nivel futbolístico del equipo blanco en el último curso dejó mucho que desear, pero eso también cambiará con el regreso de ‘The Special One’ que basará su idea en el trabajo y quien no lo haga al parejo comenzará a perder terreno porque para el portugués nadie está por encima del colectivo y el sacrificio es innegociable.