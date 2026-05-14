EFE
José Mourinho reconoció que 'hay algo' con el Real Madrid
El aún técnico del Benfica, puntualizó que los contactos han sido solo con su agente
El entrenador del Benfica, José Mourinho, reveló este sábado que hubo conversaciones entre su agente, Jorge Mendes, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así como con representantes del club blanco.
En declaraciones al canal portugués Sport TV tras el partido del Benfica contra el Estoril (1-3), Mourinho afirmó que "hay algo" con el Real Madrid, aunque nada concreto.
"Lo que se dice y lo que no se dice, ninguno de nosotros es tonto. Obviamente hay algo. Pero no hay ningún contrato, no hay conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo", dijo.
"Por parte del Real Madrid, no tengo nada (...). Lo único que hay con el Real Madrid son conversaciones de Jorge (Mendes) con el presidente (Pérez) y con la directiva, hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana", añadió.
José Mourinho dijo, sin embargo, que hay un "99 % de posibilidades de quedarse en el Benfica" ya que tiene contrato con el club lisboeta y una propuesta de renovación, que asegura que aún no ha visto.
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